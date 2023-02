Casale e il dramma Eternit

Processo Eternit bis. All'indomani della richiesta da parte del Pm Gianfranco Colace della pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per Stephan Schmidheiny, l'imprenditore svizzero che ha controllato la Eternit negli ultimi anni della sua attività, la città riflette sulla sua storia recente, fatta di sofferenza e di dolore.

Casale Monferrato conta finora circa 3000 morti causati dal mesotelioma: non solo ex lavoratori, ma anche famigliari, amici. A volte persone che semplicemente hanno vissuto a contatto con le fibre di amianto: un percorso che sembra non finire mai.

Servizio Simona Marchetti; montaggio Davide Chenin

Interviste: Federico Riboldi, sindaco di Casale M.to e Luigia Busto, presidente Afeva