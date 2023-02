Novara, no al consumo di suolo per l'ampliamento del polo logistico

Protesta di un comitato e raccolta di firme su una piattaforma on line contro l'ipotesi di allargamento del polo logistico a danno di campi oggi coltivati. L'area interessata è più vasta ditutta Frazione Pernate, su cui insisterebbe. E aggiungono che la provincia di Novara è tra le prime in italia per cementificazione del territorio.

servizio di simona marchetti

voci

Carlo Ferro Comitato per Pernate

Roberto De Rosa Vivinovara

Guido Peagno Associazione per l'ambiente

Cinzia Spilinga Consigliere comunale PD

Mario Iacopino, Consigliere comunale Cinquestelle

Walter Mattiuz Assessore urbanistica Novara