Sisma, l'aiuto dallo spazio con l'occhio dei satelliti

Nel 1999 la Carta Internazionale dei disastri sancì che le tecnologie satellitari fossero messe a disposizione dei soccorritori nelle grandi catastrofi umanitarie. Accadde per lo tsunami in Indonesia del 2004, è avvenuto per le ultime inondazioni in Pakistan, e succede ora per il terremoto di Turchia e Siria. Aderiscono 17 agenzie spaziali nel mondo, con 60 satelliti disponibili a puntare gli occhi sulle aree devastate. Coordina l'Esa, Agenzia Spaziale Europea, dal suo centro di Frascati, avvalendosi anche dei dati di Copernicus, il sistema satellitare europeo che già si occupa di monitoraggio ambientale nelle emergenze. Per prima cosa si mappano i dati già a disposizione. Non tutti i satelliti hanno a bordo le stesse tecnologie. Gli strumenti ottici, come fotocamere ad altissima risoluzione, servono per primi, a dare le indicazioni geografiche ai soccorritori per districarsi tra strade interrotte, ponti ed edifici crollati. Ma per vedere al buio, o attraverso le nubi, o per captare il terreno anche sotto le inondazioni, o in profondità, servono i radar, e per elaborare quelle informazioni - che serviranno anche alla scienza- ci vuole qualche giorno in più. Si disegna così l'impronta digitale del terremoto. La sfida sarà poi validare scientificamente le acquisizioni empiriche, dagli spostamenti di diversi metri della placca anatolica, fino alle deformazioni più piccole.

L'intervista a Simonetta Cheli, direttrice del Programma osservazione della Terra dell'Agenzia Spaziale Europea Esa.

Montaggio Massimo Carnemolla.