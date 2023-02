La Difesa anti-hacker

Un viaggio nel Cor, il Comando per le operazioni in rete. In sintesi il luogo nel quale le infrastrutture digitali militari del nostro paese sono difese, curate e garantite. La guerra in Ucraina sin dalle sue battute iniziali ha messo in evidenza l'utilizzo di gruppi hacker da entrambe le parti, da qui l'importanza di un attività costante e continua che garantisca la sicurezza delle nostre reti militari.