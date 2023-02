Aiuti per gli scienziati ucraini

La facoltà di sociologia dell'università di Kharkiv che brucia colpita da un missile. Le macerie di istituzioni che fino a qualche giorno prima vivevano una vita fatta di studenti, lezioni, ricercatori, produzioni scientifiche. E' passato un anno da quando l'Ucraina si svegliava sotto una pioggia di missili e i carri armati russi che varcavano il confine. Centinaia di migliaia di morti, milioni di profughi, tra loro tantissimi scienziati che hanno trovato accoglienza in giro per il mondo. Le iniziative di sostegno a loro favore sono state tantissime. Come per esempio Science for Ukraine una rete di volontari che lavora ancora oggi a distanza di un anno per fornire sostegno e opportunità a chi tenta di continuare la sua attività di ricerca.

La stessa Commissione europea ha annunciato i risultati di un bando di concorso che permetterà a tredici dottorandi e 111 ricercatori post-dottorato provenienti dall'Ucraina di proseguire il loro lavoro negli Stati membri dell'Unione e nei paesi associati a Orizzonte Europa. Cinque di loro saranno ospitati nelle università di Torino, Foggia, Palermo e Pisa.

La maggior parte delle proposte di ricerca selezionate riguarda le scienze della vita, le scienze sociali e umane e la chimica. La maggioranza dei candidati ha ottenuto borse di due anni. Inoltre ci sarà un sostegno per aiutare quei ricercatori che abbiano responsabilità familiari.

Quando le condizioni lo consentiranno, i ricercatori riceveranno un sostegno per ristabilirsi in Ucraina e contribuire a ricostruire e salvaguardare la capacità di ricerca e innovazione del paese