Oggetti volanti non identificati, ma non sono di origine extraterrestre

Dimenticate scontri nei cieli d'America tra aerei da combattimento e dischi volanti che provengono dallo spazio profondo per invadere la Terra. Qui la fantascienza c'entra poco anche se si tratta comunque di Ufo: ossia tradotto dall'inglese: oggetti volanti non identificati. La stessa Casa Bianca ha sgombrato il campo da ogni dubbio si tratta di oggetti costruiti e creati sulla terra. Il primo ad essere abbattuto è stato il 4 febbraio un pallone spia probabilmente cinese, scoperto a fluttuare per i cieli americani. I resti sono stati recuperati nell'Atlantico, saranno analizzati per capirne le finalità. Tecnologia antica ma efficace quella di un pallone che fluttua in cielo grazie a un principio fisico: un corpo immerso in un fluido riceve una spinta verso l'alto