Il figlio di Pirlo aggredito a Torino: “Calci, sputi e sassi contro l'auto” in pieno centro

Nicolò Pirlo, il diciannovenne figlio di Andrea, ex campione azzurro, ha denunciato l'aggressione subita da un gruppo di ragazzi incappucciati mentre si trovava in auto con un amico a Torino. Sono momenti di paura documentati attraverso una story su Instagram. “È normale trovare in centro a Torino quattro ragazzi che lanciano sassi sulla macchina, sputando e tirando calci?”, scrive Pirlo Jr. “Ero in macchina con un amico e questo gruppo di ragazzi ha provato a salire in auto. Poi ci hanno preso a calci l’auto e ci hanno lanciato sassi. Non siamo mai scesi dall’auto per fortuna”, ha concluso il ragazzo.