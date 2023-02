Long Covid, non solo stanchezza

Affaticamento, fiato corto, nebbia cognitiva. Sintomi che, spesso, dopo un'infezione Covid, restano. Anche per mesi. Ma il cosidetto long covid non si conosce ancora bene. Un tassello in più arriva da uno studio di Università e Centro Internazionale di Ingegneria genetica e biotecnologia di Trieste insieme al King's College di Londra. Si basa sulle autopsie di pazienti, ormai negativi al tampone molecolare e apparentemente guariti da settimane o mesi, le cui condizioni, però, si sono aggravate fino alla morte con sintomi del tutto sovrapponibili a quelli di un'infezione acuta da SarsCov2

“Il Covid, in questi casi, non è stato la prima causa del decesso, ma è stato ritenuto una concausa”. Chiara Collesi, docente di biologia molecolare all' Università di Trieste, spiega perchè.



Servizio di Elena Cestino

montaggio di Elisa Pozzati e Tiziana Samorì

intervista a Chiara Collesi, biologia molecolare Università di Trieste