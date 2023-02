La portalettere, una donna lavoratrice nella Puglia degli anni 30

"La portalettere" ,per la casa editrice Nord, è il romanzo d'esordio di Francesca Giannone e ripercorre la storia della sua bisnonna.

La protagonista è Anna che a metà degli anni '30 si trasferisce dalla Liguria in un piccolo paese del Salento, terra d'origine del marito Carlo, e diventa postina. Un ruolo sicuramente inconsueto per le donne dell'epoca, ma anche un ruolo che permetterà ad Anna di entrare in contatto con tante persone alle quali, in alcuni casi, cambierà la vita.