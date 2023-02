Da rifiuto a risorsa. La lunga vita di ciò che gettiamo nei cassonetti

Sono decine le segnalazioni arrivate in redazione da voi telespettatori riguardo a problemi e disagi nella raccolta differenziata in città. E così abbiamo deciso di dedicare il focus della Tgr ai rifiuti e al riciclo, offrendo anche nuove strade verso un'economia sempre più circolare. Ce ne occuperemo in Buongiorno Regione, alle 7:30 alle 8, nei Tg e sul nostro sito. Con ospiti in studio, inchieste e approfondimenti.

Seguiteci con l'#RifiutoRisorsa