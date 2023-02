Violenze al carcere di Ivrea, l'accusa: "Calci e pugni ai detenuti e il medico beveva il caffè"

servizio di Laura Preite

Le presunte violenze risalgono anche al 2015 ma il tempo non ha scalfito la sete di verità. La procura generale di Torino ha depositato l'atto di chiusura indagini sui presunti soprusi portati avanti nel carcere di Ivrea. 28 gli agenti indagati.

“Lo tenevano fermo per le braccia mentre gli altri agenti lo picchiavano con calci e pugni e il medico di turno presente anziché fermare quanto stava accadendo e informare il direttore del carcere di Ivrea continuava a sorseggiare il suo caffé”. In un altro caso la violenza perpetrata veniva fatta risultare come una caduta accidentale sul pavimento bagnato. “Ancora in gruppo colpivano con calci pugni e schiaffi e poi con un manganello un altro detenuto, sul viso, sulla bocca, sul costato”. E' quanto si legge nell'atto, 17 pagine in cui la procura ricostruttrice i fatti e le tante omertà.

Le botte per gli agenti diventavano cadute accidentali. A farne le spese almeno tre detenuti: Alì, Marco ed Edoardo. In un primo momento le indagini erano state archiviate poi la procura di torino aveva avocato a sé l'inchiesta e grazie anche all'associazione Antigone è voluta andare fino in fondo. I reati sono di lesioni e falso aggravati e tortura laddove applicabile perché entrato nel frattempo nel codice penale.