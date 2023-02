Il carcere di Biella tra violenza, carenza di personale e turni massacranti

Il quadro che emerge sia dal racconto delle presunte vittime sia da quello dei 28 indagati per le presunte torture nella casa circondariale di Biella è allarmante. E la preoccupazione riguarda anche le conseguenze che potrebbe avere la decisione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di sospensione per gli agenti penitenziari avanzata dalla Procura.

Interviste a: Sonia Caronni, garante dei detenuti di Biella; Erica Vasta, avvocato degli agenti penitenziari