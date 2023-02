Inchiodati dalle telecamere

Da questa sequenza di fotogrammi sono partiti i carabinieri di Torino per arrivare ai nomi dei 5 ragazzi che, la notte del 21 gennaio, hanno gettato una bici elettrica sui giovani in fila fuori da un locale dei Murazzi.

Prima i tre maschi attraversano il lungo Po: secondo un testimone avevano la bici in mano, poi raggiungono la balaustra e la gettano di sotto. Finirà in testa a Mauro Glorioso, studente di medicina di 23 anni, che da quella sera è inchiodato in un letto di ospedale.

Chi ha assistito alla scena si è fatto vivo dopo che gli amici di Glorioso hanno lanciato un appello: ha raccontato di aver visto fuggire i tre maschi, due sono minorenni, e due ragazze che sono rimaste sull'altro lato della strada e si sono unite al gruppo solo per scappare.

Dopo il fermo sono iniziati gli interrogatori di garanzia che potrebbero portare all'emissione di una misura cautelare nei confronti dei 5. Viktor Ulinici, difeso dall'avvocato, ha risposto per oltre un'ora alle domande del pm.

I suoi amici fuori dall'istituto di Torino nord che frequenta il diciottenne hanno parlato di cos'è accaduto subito dopo la fuga

Intanto le condizioni di Mauro Glorioso restano stazionarie e gravi. I suoi genitori hanno voluto scrivere una lettera ai torinesi per ringraziarli della vicinanza.

servizio di Jacopo Ricca - montaggio di Beppe Serra