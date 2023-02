I minorenni sotto interrogatorio al Ferrante Aporti

I silenzi del primo giorno sono stati sostituiti dalla parole. Quelle di chi vuole chiarire il proprio ruolo, minimizzandolo forse, ma anche quelle di chi inizia a capire la gravità di un gesto che ora gli inquirenti dovranno appurare quando fosse stato premeditato.

Le prime risposte stanno arrivando dagli interrogatori: quelli dei due maggiorenni, Victor Ulinici e Sara Cherici, si sono tenuti ieri davanti al giudice per le indagini preliminari che già oggi potrebbe convalidare il fermo e disporre la misura cautelare in carcere. Quelli dei più piccoli invece sono iniziati questa mattina al Ferrante Aporti di Torino.

Dopo il blitz di mercoledì emergono sempre più dettagli su cosa sia accaduto la notte del 21 gennaio: i giovani gettarono la bici elettrica da 23 chili dalla balaustra del Lungo Po, ma se l'abbiano fatto per colpire chi sostava sotto davanti al locale o meno è un aspetto da chiarire.

Difficilmente l'obiettivo poteva essere proprio Mauro Glorioso, lo studente di medicina inchiodato in un letto d'ospedale da quel giorno, ma anche ascoltando i racconti degli amici di Ulinici potrebbero esserci state delle ruggini pregresse con il locale o i buttafuori.

Un modo per capire se in qualche modo abbiano preso la mira potrebbe essere analizzare il dna dei 5 e confrontarlo con il materiale organico raccolto dal fazzoletto che un'amica di Glorioso che, poco prima che la bici fosse gettata, sarebbe stata colpita da uno sputo. Anche la testimonianza del ragazzo con lo skateboard l'unico ad aver assistito alla scena dal lungo po sembra confermare che i tre prima di lanciare la bici si siano sporti di sotto. Circostanza che renderebbe più difficile negare la volontà di colpire.

servizio di Jacopo Ricca - montaggio Giancarlo Raviola