Cospito. Ancora un no dal Ministro Nordio alla revoca del 41bis

"Gli elementi di novità addotti dalla difesa per la revoca del regime carcerario differenziato non sono dotati della necessaria portata demolitoria dei presupposti per il mantenimento di questo regime"

Il ministro della giustizia Nordio esclude la divulgazione di atti riservati sul caso Cospito, ma soprattutto ribadisce il suo no alla revoca del 41bis per l'anarchico in sciopero delle fame da oltre 100 giorni.

"Gli appelli del detenuto, al di là di un suo specifico mandato per ogni singola vicenda, non solo non vengono ignorati, ma si sono trasformati in un'onda d'urto propagatasi sul territorio nazionale e all'estero" ha detto Nordio durante l'informativa urgente alla Camera.

Secondo il ministro gli ultimi casi di sabotaggi e attentati sarebbero ispirati da Cospito.

Nel suo intervento il ministro ha anche chiarito di non aver individuato criticità nel comportamento del suo sottosegretario, l'esponente biellese di Fratelli d'Italia, Andrea Delmastro delle Vedove. I contenuti della scheda del Dap, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, citati dal suo compagno di partito e coinquilino Donzelli non sarebbero stati coperti da segreto come sostenuto dalle opposizioni.



Il ministro ha poi citato anche la posizione della Procura generale in Corte di Cassazione che in vista dell'udienza del 24 febbraio ha aperto all'ipotesi di revoca del 41bis a Cospito. Sul fronte della salute dell'anarchico, trasferito da alcuni giorni nel reparto penitenziario dell'ospedale San Paolo di Milano, ha rassicurato: "Le sue condizioni sono costantemente monitorate".

