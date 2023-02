L'asteroide Pimpa

Località: CAVEZZO (MO)



Nella fascia principale degli asteroidi, enorme anello composto da milioni di corpi rocciosi tra le orbite di Marte e Giove, c'è un asteroide di nome Pimpa. Così chiamato in onore della cagnolina che il 4 gennaio 2020, nella campagna modenese, individuò una meteorite. Un ritrovamento casuale: Pimpa stava passeggiando lungo l'argine del fiume Secchia con il suo migliore amico umano, Davide Gaddi.

DAVIDE GADDI: "Più o meno a questa altezza la Pimpa, annusando a terra e non tornando al mio richiamo, ha trovato questo sassolino lucido, diverso da quelli che abbiamo qua nel nostro suolo, e da lì avevo capito che c'era qualcosa di strano".

Era un frammento del bolide che pochi giorni prima, a Capodanno 2020, aveva illuminato il cielo dell'Italia settentrionale.

Sul posto erano presenti delle squadre di ricerca, grazie ai calcoli degli astronomi di Prisma, rete di telecamere per la sorveglianza di meteore dell'istituto nazionale di astrofisica INAF. E si scandagliavano i campi di Cavezzo, come punto di caduta.

Ma fu il fiuto sensibile di Pimpa a scovare proprio quello strano sassolino.

DAVIDE GADDI: "Sembra che sentisse odore di zolfo, con le alte temperature che raggiunge con l'impatto dell'atmosfera...".

Poi le analisi confermarono che si trattava di un reperto vecchio quattro miliardi e mezzo di anni.

L'originale è conservato nel Museo di scienze planetarie di Prato, Gaddi ne ha una copia.

DAVIDE GADDI: "Toccare un bolide che arriva dallo spazio a delle velocità folli... è una cosa veramente emozionante".

Il ritrovamento di una meteorite "fresca" fu davvero speciale, per gli studiosi dello spazio. E così, l'Unione astronomica internazionale ha deciso di dedicare a questa meticcia di 14 anni un asteroide scoperto nel 2002 da un astronomo italiano, Fabrizio Bernardi. Finora aveva un numero: 112339. Da pochi giorni si chiama ufficialmente Pimpa.

"Il suo contributo è stato fondamentale per questa eccezionale scoperta - si legge nella motivazione - ed è uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia".

"E adesso c'è questo asteroide di nome Pimpa che sta girando tra Marte e Giove e rimarrà lì per l'eternità".

Montaggio: Dario Collina

Intervista con Davide Gaddi