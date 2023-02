Ad Alba il Tanaro mai così in secca

Il Monviso è bianco. In quota c'è neve. Ma non abbastanza. E sono troppo repentini gli sbalzi di temperatura che sciolgono il manto nevoso. Né si prevedono piogge, per ora. Ad Alba le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. E preoccupano. Il Tanaro in gennaio è in secca. Arpa e protezione civile monitorano la situazione giorno dopo giorno.

Se in inverno il Tanaro è così, che cosa accadrà in estate? Non è soltanto uno degli affluenti più importanti del Po. il Tanaro è fonte di vita, per la flora e la fauna, per gli abitanti, che ne beneficiano ad uso idrico, per l'irrigazione dei campi, per l'industria; la Ferrero qui ha una propria centrale idroelettrica.

Il comune di Alba è direttamente coinvolto dal problema. A breve ci sarà un tavolo di confronto aperto ad agricoltura e industria; ed è imminente l'approvazione del Paesc, il piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, introdotto dall'Europa. Dai privati arrivano i primi aiuti. la fondazione bancaria Crc ha dato al Comune 70 mila per una campagna di sensibilizzazione sull'uso sostenibile dell'acqua. E altri bandi arriveranno per i consorzi idrici dal Pnrr, ma serve l'impegno di tutti. Nuovi modelli di consumo, è questo l'obiettivo da raggiungere. La posta in gioco è troppo alta, per rimanere a guardare.

Interviste a

Laura Campigotto, comune di Alba - ref. protezione civile

Massimo Reggio, ass. comune Alba protezione civile