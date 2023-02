Asti, 5 arresti per usura. Sequestrati beni e valori per 4 milioni di euro

Quando prestavano 3mila euro, dopo una settimana chiedevano la restituzione di 4.500 euro. Un tasso superiore al 2.500%. Chi non ridava indietro la somma veniva minacciato, anche di morte. Usura è uno dei reati di cui sono ritenuti responsabili cinque pregiudicati del territorio di Asti, insieme a estorsione, auto-riciclaggio e trasferimento fraudolento di beni.

Per questo la guardia di finanza di Asti ha condotto due di loro in carcere, tre ai domiciliari, dando applicazione a un'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. Tre su cinque risultano residenti nel campo nomadi di via Guerra di Asti. Nel frattempo sono state sequestrate due aziende, una macchina di grossa cilindrata e conti correnti. Valore complessivo, 4 milioni di euro.

Secondo i finanzieri i cinque arrestati avevano avviato un'attività di commercio di rottami di ferro molto fruttuosa, con modalità non chiare, però non dichiaravano i proventi per diversi milioni di euro. In parte usavano questi soldi per l'usura, prestando soldi a cittadini del territorio in difficoltà economica.

Tra loro anche piccoli imprenditori, intimiditi con azioni violente. Le indagini hanno documentato anche l'auto-riciclaggio e l'intestazione fittizia a prestanome per nascondere il patrimonio accumulato, frutto di reati ambientali come ad esempio l'incendio di rifiuti, e di evasione fiscale. L'operazione è una nuova pagina dell'indagine chiamata Fast Cash, la prima fase si era conclusa a ottobre del 2022.

