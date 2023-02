Il tango di Paolo Fresu al Carignano

servizio di Maria Elena Spagnolo

montaggio di Cristiano Gaviglio





"La musica è molto presente, oserei dire che la musica è il motivo conduttore di tutto lo spettacolo", dice Paolo Fresu. La storia di un mercante, le avventure del suo viaggio da Mamoiada, in Sardegna, fino a Macondo, il paese sudamericano inventato da Gabriel Garcia Marquez nel suo libro Cent'anni di solitudine. Al teatro Carignano va in scena “Tango Macondo”. Il venditore di metafore, liberamente ispirato all'opera di Salvatore Niffoi. Tra i protagonisti del racconto la musica, grazie alla tromba di Paolo Fresu, insieme all'organetto sardo di Pierpaolo vacca e il bandoneon argentino di Daniele Bonaventura. "Un lavoro per noi molto interessante, molto coinvolgente che può essere dedicato a un pubblico molto ampio, dunque non solamente quello dei grandi ma anche quello dei bambini" Un viaggio ricco di storie fantastiche ed evocative. Uno spettacolo luminoso e colorato, che vede linguaggi diversi: oltre agli attori, Ugo Dighero, Rosanna Naddeo, Paolo Li Volsi, sul palco anche quattro danzatori. “Tango Macondo” è scritto e diretto da Giorgio Gallione, ed è prodotto dal teatro stabile di Bolzano. Repliche fino a domenica.