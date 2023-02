Neve in Val di Lanzo ma le sorgenti restano asciutte

E’ arrivata la neve in Piemonte, anche in pianura. Nelle valli di Lanzo, basta salire a poche centinaia di metri di altitudine per godere di un paesaggio imbiancato agognato da tempo.

Siamo a Chiaves, una frazione del comune di Monastero di Lanzo, in provincia di Torino. Fiocca da domenica pomeriggio ma qui si ricordano nevicate molto più abbondanti. Non bastano infatti questi 30 centimetri a risollevare il bilancio di un inverno che si avvia di nuovo ad essere uno dei 5 più caldi e più asciutti degli ultimi due secoli in Piemonte.

servizio di Silvia Bacci