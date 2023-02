Juric: "Avere pazienza, come contro l'Udinese"

Una sintesi delle parole del tecnico granata, Juric, nella conferenza stampa della vigilia di Toro-Cremonese. Il mister ha escluso che le sue scelte possano essere condizionate dalle diffide che, in caso di cartellino giallo nella gara di stasera, costerebbero il derby a elementi del calibro di Schuurs e Ola Aina. A centrocampo ossibile l'esordio dal primo minuto per il nuovo acquisto Ilic, probabilmente con il supporto di Linetty. In avanti un acciacco di Vlasic potrebbe aprire la strada a Karamoh, nel tridente con Sanabria e Miranchuk.

All'andata si impose il Toro per 2-1 grazie alle reti di Vlasic e Radonjic, ma la Cremonese giocò una gara volitiva e fino all'ultimo mise in discussione il risultato.

Il Torino si troverà di fronte due ex: Benassi, che vestì anche la fascia di capitano granata, e Meitè.