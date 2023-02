Il Toro sfida la cenerentola Cremonese

Domani sera all'Olimpico arriva la Cremonese e il Toro ha l'esigenza di conquistare i tre punti per riacciuffare il Bologna che lo ha momentaneamente scavalcato al settimo posto. Sulla carta i lombardi sono l'avversario migliore che possa capitare: sono ultimi, lontani dalla zona salvezza e non hanno ancora vinto una sola partita in campionato. Paradossalemente però, per un Toro che ha fino ad ora stentato con le squadre medio piccole, si tratta di un'insidia in più. E poi nel mondo granata, nonostante manchino ancora dieci giorni, si inizia già a respirare il clima del derby.

Se da una parte la Maratona ha annunciato che diserterà lo Stadium per far sentire il suo incoraggiamento prima della partita, dall'altra Juric deve invece decidere se risparmiare qualcuno dei suoi uomini in vista della stracittadina. Tutte le attenzioni sono puntate su Peer Schuurs che in caso di cartellino giallo salterebbe la sfida con la Juve che si annuncia come una sorta di spareggio per l'ultimo posto disponibile per l'Europa.

Ma prima c'è da pensare alla Cremonese, una gara che i granata non possono e non devono sottovalutare.



