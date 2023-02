Achille Lauro in versione intima e riflessiva conquista Torino

E' iniziato con il suo nuovo singolo “Che sarà” il concerto di Achille Lauro al teatro Colosseo di Torino. una ballad dall'atmosfera malinconica su cosa ci aspetta nel futuro.



Niente travestimenti o effetti speciali ma uno spettacolo che mette al centro la sua musica con un arrangiamento rivisto in chiave acustica, Un Achille Lauro meno istrionico ma in una versione introspettiva ed essenziale.

Una sorta di best of dal vivo in cui Lauro fa trionfare i suoi ritmi per parlare a tutte le generazioni