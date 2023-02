Viaggio nella storia di Coppa Italia di Basket

34 scatti per ripercorrere le edizioni più importanti della storia della Coppa Italia di Basket. Da Manu Ginobili che alza il trofeo vinto con la Kinder Bologna prima di volare in Nba al capitano della Scavolini Pesaro, Walter Magnifico che dieci anni prima alzava la coppa conquistata a Forlì contro Benetton Treviso. Le copertine della rivista Superbasket in mostra in una location insolita il museo della Juventus. Un omaggio che il mondo del calcio ha voluto fare alla pallacanestro.

Interviste a

Paolo Garimberti presidente dello Juventus museum

Umberto Gandini, presidente della Lega Basket Serie A