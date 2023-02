Stop al motore termico dal 2035

Lo stop ai veicoli inquinanti (a benzina e diesel) di nuova immatricolazione, a partire dal 2035, è definitivo. Nonostante il clima di dubbi e malcontento e l'aria di ripensamento circolata negli ultimi giorni, il Parlamento Europeo ha approvato il testo definitivo. Con il via libera all'accordo, raggiunto con il Consiglio dell'Unione europea sullo stop ai veicoli inquinanti di nuova immatricolazione, a partire dal 2035. Ora Il prossimo passo, il voto "favorevole" da parte di quest'ultimo, è un atto puramente formale, cui seguirà poi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Uno stop che mette a rischio tutta la filiera delle aziende piemontesi legate al motore endotermico. filiera che solo in Piemonte conta più di 700 imprese. Secondo l'ultimo osservatorio della componentistica automotive realizzato dall'Anfia il Piemonte, in particolare l'area torinese, fulcro dell'industria automotive italiana, annovera 736 imprese, il 33,5% di quelle italiane, con un fatturato di 18,6 miliardi di euro che impiega più di 60 mila addetti. Così se in Italia in pericolo finirebbero circa 70 mila posti di lavoro a rischio sparizone, in piemonte la transiszione drastica porrebbe in pericolo serio di sparizione 8mila posti di lavoro e altri 30mila che potrebbero scomparire se non verranno rapidamente riconvertiti sulle nuove tecnologie

