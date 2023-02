Marta Bassino nella storia dello sci

servizio di Martino Villosio

La gioia. L'incredulità. E nessuno sforzo per nasconderle. La ragazza di borgo san Dalmazzo, è ancora la più minuta. lì sul podio. In mezzo alle avversarie, accanto al totem Michaela Shiffrin. Eppure è stata lei, Marta Bassino, a farsi ancora una volta gigante. Anzi di più.

Ce l'ha fatta, Marta, a chiudere un cerchio. Dal liceo sportivo di Limone, dalla pista dell' Alpetta a Meribel.

Prima piemontese a indossare un oro mondiale in Super G, la specialità in cui mai aveva vinto. Più lenta delle altre all'inizio, in graduale inarrestabile progressione fino a volare.

Sintesi di una carriera cominciata nell'ombra di caratteri più esuberanti e mediatici, come Goggia e Brignone. Due prime donne e una ragazza cuneese, capace di sussulti e cadute.

Modesta ed emotiva, in lacrime per una festa dei suoi concittadini di Borgo San Dalmazzo.

O sul podio, appena coperte dalla mascherina, dopo l'oro mondiale in combinata di Cortina due anni fa.

E invece, dietro la ragazza d'oro, è emerso piano piano un soprannome: piuma d'acciaio. Per l'impressione di leggerezza e controllo, nelle curve del gigante fino a vincere la coppa di specialità. Ma soprattutto per il carattere.

Proprio in gigante, in Cina, esattamente un anno fa il sogno olimpico era franato dopo poche porte.

E un pianto sconfortato, che sembrava un'ammissione di fragilità.

Tutt'altro. E da ieri Demonte, patria della grande Stefania Belmondo, e Borgo San Dalmazzo, diciassette chilometri di distanza, sono un po' più vicine, anche nella storia della neve italiana.