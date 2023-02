Fermati al Colle della Maddalena 39 migranti diretti in Francia

Questa mattina, undici meno un quarto. Un furgone fermo, vicino al comune di Argentera sulla strada verso il colle della Maddalena.

La prima a notarlo, è stata la sindaca di Argentera che ha avvertito i carabinieri. Dentro a quel veicolo, 35 migranti probabilmente di nazionalità pakistana.

Su queste montagne crocevia di speranze, disperazioni e passeur verso la Francia, stanno diventanto scene sempre più frequenti.

I carabinieri di Vinadio intervengono in soccorso, altri tre migranti vengono trovati nei boschi. Prima che fuggano incontro all'assideramento. Un altro soggetto, anch'egli straniero, viene individuato in paese. È sospettato di essere il passeur ma non è facile convincere gli altri a denunciarlo.

In attesa di un pullman dalla prefettura di Cuneo, per accoglierli non c'è che una pasticceria, in frazione Bersezio.

I migranti ora si trovano tra Cuneo e Borgo San Dalmazzo, per le fotosegnalazioni dei carabinieri. Entro domattina, saranno probabilmente rilasciati con un invito a presentarsi in questura tra dieci giorni, difficile che venga rispettato. I tentativi attraverso la val Roya e il colle della Maddalena ci sono sempre stati ma mai con questi numeri: dai nove episodi del 2021 ai venticinque passeur fermati l'anno scorso. Quest'anno, sono già quattro i casi.

Giovani uomini, talvolta famiglie, con alle spalle traversate omeriche. In un territorio alle prese con un fenomeno presente da sempre ma mai di questa entità.