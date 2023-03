Tutti i sensi al servizio del formaggio. L'arte dei maestri assaggiatori

L'Onaf è l'associazione nazionale degli assaggiatori di formaggio. E' nata trenta anni fa a Cuneo. E ha tra gli scopi la valorizzazione del formaggio come prodotto del territorio. Grazie alle varietà pressoché infinite delle sue forme, è uno dei prodotti agroalimentari più amati e più studiati in Italia e ci sono persone così appassionate da voler diventare "maestri assaggiatori". Non ancora un aprofessione, ma una passione per tanti.

Siamo andati a Scarnafigi, dove c'è la massima concentrazione di DOP piemontesi.

Intervistati: Armando Gambera, Maestro assaggiatore Onaf Federico Villosio, casaro Roberta Adami, casara