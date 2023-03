La corsa ai pannelli fotovoltaici preoccupa Coldiretti

L'allarme lo lancia Coldiretti, preoccupata dall'attuale fame di fotovoltaico. Società private starebbero passando di cascina in cascina con lo scopo di acquistare terreni agricoli per installare impianti per produrre energia elettrica.

Il timore è che il paesaggio del torinese possa trasformarsi nei prossimi anni in una distesa di pannelli fotovoltaici. Coldiretti parla di un vero e proprio assalto che potrebbe portare in futuro alla perdita di oltre 9000 quintali di chicchi di mais 5000 quintali di grano e fieno. Ad oggi sarebbero una decina i progetti proposti ai comuni, concentrati tra pinerolese e canavese, riguardano un torale di circa 800.000 quadrati di campi

intervistati: Vittorio Bellone, Sindaco di Favria Franco Martini, Coldiretti Torino