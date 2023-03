Scegliere il Piemonte per fare impresa

Il Piemonte raccoglie il 10% del totale nazionale degli investimenti esteri. Ucraina, Stati Uniti, Giappone, e persino la Svizzera. I paesi che scelgono la nostra regione per fare impresa o rilevarne una in difficoltà. E' il tema del focus della tgr Piemonte di questa settimana, ne parliamo in Buongiorno Regione, nei Tg e sul nostro sito.