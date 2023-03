Un robot chiamato "Hugo" per la chirurgia di precisione

Il robot chirurgico denominato Hugo è in uso al Maria Pia Hospital convenzionato con il sistema sanitario nazionale. Verrà ulizzato per i tumori dell'apparato urinario, la prostata, la vescica, il rene ma anche per altri organi e tra cui interventi di chirurgia generale e ginecologici. Innovazione nel campo della chirurgia vuol dire interventi più precisi, meno invasivi e che riescono a salvare le funzionalità dell'organo operato. E' il primo macchinario del genere disponibile in Piemonte e porta a una riduzione della capacità ri ripresa dei pazienti.