10 anni con Bergoglio, il papa dalle origini piemontesi

Domani 13 marzo un anniversario importante, i 10 anni di pontificato di Bergoglio , il primo pontefice latino americano con origini piemontesi a Portacomaro nell'astigiano.

In quei giorni arrivano a Portacomaro giornalisti da tutto il mondo, per raccontare le radici piemontesi di papa Bergoglio. La parrocchia organizza un pullman per incontrarlo a Roma.

E pochi mesi fa Bergoglio incontra qui a Portacomaro i suoi familiari, mostrandosi affabile e legato alle radici.

Domani l'anniversario sarà celebrato dai più giovani, circa 300 studenti nello storico edificio delle scuole dedicheranno un momento di ricordo e di festa al "loro" papa.

Interviste a Valter Pierini, sindaco di Portacomaro nel 2013 e Alessandro Balliano, sindaco di Portacomaro