A Settimo l'ospedale va all'asta

Fra paura, illazioni e disinformazioni e rabbie di pazienti e parenti, l'ospedale di Settimo sta per essere battuto all'asta. Entro il 17 maggio andranno presentate le offerte: base d'asta 50 milioni. Il clima in città è di forti polemiche, il direttore sanitario dell'ospedale non vuole parlare. Sta di fatto che dopo 12 anni di sperimentazioni si è appurato che quell'ospedale economicamente era un disastro sia per contratti fatti male che per i rincari dell'energia, sia per il sovraccarico che per il ko da Covid.

Il consiglio di amministrazione decide di mettere l'ospedale in liquidazione, lunga operazione, e non manca neanche l'indagine della Procura su qualche liquidatore. Questa vicenda arriva in un momento in cui c'è una indagine a vasto raggio sulla Asl 4 che è nel consiglio di amministrazione dell'ospedale assieme al Comune di Settimo e alla cooperativa Frassati. Indagine che potrebbe sconvolgere la sanità locale perché arriva anche ai fornitori di servizi e di personale in un'area che va da Settimo a Chivasso a Ivrea. Per cui la vendita di un ospedale oltre ad essere fatto inconsueto è anche fatto delicato, intanto perché ovviamente la magistratura è allertata e poi in una struttura di oltre 200 posti letto determinante per le fasi post acuzie dei malati e con circa 150 posti di lavoro, meno di una ventina dell'ospedale gli altri forniti da una struttura esterna.

Che fine faranno questi posti lavoro? L'ospedale aveva pensato di renderli interni per salvaguardare i posti di lavoro per la clausola sociale che dice, chi compra si tiene tutti i dipendenti, ma la cooperativa Frassati si oppone e il Tribunale le dà ragione.

Servizio Gianpiero Amandola

Intervista a Michele Scusello, Cm service