A Torino arriva il plogging, raccogliere rifiuti mentre si corre

Spesso parliamo di rifiuti lasciati per strada fuori dai cassonetti e in modo improprio. Da Torino arriva la foto di una bella iniziativa di “plogging”, la pratica di origine svedese che consiste nel raccogliere i rifiuti che si trovano per strada mentre si fa jogging. Più di 20 sacchi sono stati raccolti durante il plogging di due giorni fa in Vanchiglia. “Tanti i partecipanti” ci scrive Lorena.

Il forte vento dei giorni scorsi ha creato diversi danni. In redazione è arrivata la foto di una pianta completamente secca nel giardino " Tina Anselmi" a Torino, tra corso Cosenza e corso Orbassano. “Se fosse caduta avrebbe potuto colpire qualcuno e sarebbe quindi necessario metterla in sicurezza”, scrive un nostro telespettatore.

Infine un bello scatto di bruco multicolore. Ce lo manda Rolando che ha immortalato questo piccolo animale nel suo giardino a Crodo, nel verbano.