A Vercelli, 25 concorsi in due mesi per contrastare la carenza di medici

Anche a Vercelli, così come in gran parte d'Italia, la sanità è in sofferenza per la carenza di personale. I sindacati lanciano l'appello affinché non vengano lasciati posti scoperti. L'Asl precisa: mancano i medici, ma stiamo facendo i concorsi. Solo nei primi due mesi dell'anno ne sono stati banditi venticinque. Si fatica pure a reperire infermieri.

Interviste a Valentina Imazio, FIP Cisl Vercelli, Carmine Lungo, segretario Cgil Vercelli ed Eva Colombo, direttore generale Asl Vercelli