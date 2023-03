Al Santuario di Crea per pregare per la pioggia

Ci sono soprattutto loro gli agricoltori in processione a pregare per la pioggia a Casale Monferrato al Santuario di Crea. Qui dove la campagna è tutt’uno con il territorio. Tant’è che sono una ventina i sindaci che si sono radunati attorno all’invito alla preghiera del vescovo di Casale Monferrato Gianni Sacchi.



Preghiere e processioni che non sono nuove da queste parti ma mai come ora necessarie.



Tra poco - venti giorni al massimo - bisognerà seminare la soia e qui in alto sulle colline l’acqua può arrivare solo dall’alto



Una processione per chiedere la pioggia che arriva da chi ne ha bisogno: associazioni di agricoltori e famiglie.

Servizio di Maria Valeria Vendemmia

Intervista a: Gianni Sacchi, vescovo Casale Monferrato; Giancarlo Berto, sindaco Serravalle di Crea; Valerio Gaddo, agricoltore e vicesindaco di Ponzano e Francesco Mancinelli, rettore santuario Crea