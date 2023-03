Allarme siccità: deficit idrico oltre il 65%

Nonostante la neve e le piogge dei giorni scorsi, l'allarme non passa. Non c'è più tempo da perdere, la siccità è ormai un fatto conclamato. Piove poco e piove male. E bisogna correre ai ripari. Sia finanziariamente che tecnologicamente: 55 milioni saranno distribuiti nel PSR della programmazione Piemonte 2022-2027. Soldi che serviranno a sfruttare al meglio la poca acqua che abbiamo a disposizione, l'obiettivo iniziale è quello di rendere più efficiente le rete idrica del nostro territorio e realizzare nuove infrastrutture. Una scommessa aperta per un cambiamento climatico che non fa sconti a nessuno.

servizio di Silvia Bacci, montaggio di Elisa Pozzati

Interviste a Carlo Grignani, direttore DISAFA; Marco Protopapa, assessore all'agricoltura; Laura Cassinelli, dipartimento Agricoltura e cibo Regione Piemonte; Stefania Tamea, Politecnico di Torino