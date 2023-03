Allegri: "La qualificazione Champions ? Come tre scudetti"

Gli obiettivi della Juve, per ora, sono altri ma Max Allegri ha chiaro quanto varrebbe entrare tra le prime quattro nonostante la zavorra della penalizzazione.

Sulla strada della grande rimonta c'è però di mezzo la Roma che nonostante il passo falso di Cremona e le polemiche che ne sono seguite resta in lotta per la zona Champions e domani sarà spinta dal suo pubblico anche se probabilmente dovrà fare a meno di Mourinho in panchina.

Tra i motivi della partita che vanno ad aggiungersi alla storica rivalità tra le due squadre anche il confronto con Paulo Dybala, uno che dalla Juve non se ne sarebbe mai voluto andare via e che domani punta a consumare la sua personale vendetta.

Servizio Stefano Tallia

Montaggio Luca Omaggio