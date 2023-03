Alpignano, carrozzeria riciclava pezzi di auto rubate. Arrestati in cinque

All'apparenza era una normale carrozzeria gestita da due fratelli e attiva nella riparazione di autoveicoli. Ma per la Polizia quell'attività di Alpignano, hinterland di Torino, destava da tempo sospetti. Troppe le auto che qui arrivavano per essere completamente smontate invece che riparate. Così gli appostamenti della Polizia stradale hanno scoperto che quell'esercizio - secondo gli agenti - non era solo una carrozzeria, ma un centro di smontaggio di veicoli rubati provenienti da tutto il Torinese.

Coinvolti in cinque

Al termine delle indagine sono finiti in carcere in tre; uno ai domiciliari e uno con l'obbligo di firma. Tutti - secondo l'accusa - coinvolti nell'attività illecita. Sono stati individuati dalla Polizia nel territorio dell'area metropolitana di Torino e nel Cuneese. Tre uomini e due donne. All'interno del capannone di Alpignano decine le macchine semidristrutte con paraurti e altre parti smontate, pronte per essere rimesse sul mercato. Tutto materiale che potrebbe ora fornire quei riscontri necessari a sostenere l'accusa nei confronti dei cinque.