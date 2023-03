Onu, accordo storico per proteggere gli oceani profondi

Un accordo che approda "come una nave finalmente in porto", e un lungo applauso che scioglie la tensione dei delegati Onu. Dopo 15 anni di discussioni, e una maratona finale di 30 ore nel palazzo di vetro delle Nazioni Unite, il trattato sulla tutela della biodiversità in Alto Mare ottiene il sì. Servirà a proteggere gli oceani internazionali, fuori dalle acque territoriali dei singoli paesi, acque finora alla mercé di tutti. Due terzi degli oceani, acque che creano la metà dell'ossigeno che ci tiene in vita, assorbono il 90% del calore e il 30% dell'anidride carbonica attutendo, finchè ce la fanno, la crisi climatica. L'accordo prevede di istituire entro il 2030 aree protette in almeno il 30% delle acque internazionali. Zone in cui nessuno possa più pescare, navigare, trivellare, fare ricerche indiscriminate. Un sì strappato a suon di compromessi e discussioni, racconta chi era all'Onu nella delegazione italiana, e che ha ottenuto, prima dell'alba, una vittoria non scontata. Di concreto, dentro un trattato che ora andrà tradotto e ratificato da ogni singolo Paese, c'è una cornice giuridica che prima non esisteva, in cui verranno poi scritte le norme specifiche a tutela della biodiversità. Tra le specie marine a rischio si tutelano per la prima volta organismi marini che non sono pesci: spugne, piccoli crostacei, coralli, sempre più ricercati per usi alimentari, cosmetici e farmaceutici. E poi va regolamentato lo sfruttamento delle risorse energetiche sottomarine. Anche per questo, è stato difficile raggiungere un compromesso, dato il conflitto mondiale che stiamo vivendo.

L'intervista a Gemma Andreone, dirigente del CNR Istituto Studi Giuridici Internazionali