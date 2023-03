Anarchici, altri 15 denunciati

Continua a cresce il numero di anarchici denunciati per il corteo violento di sabato.

Finora non sono ancora stati identificati gli autori degli assalti a banche negozi e auto, ma nel registro degli indagati sono iscritti una cinquantina di attivisti che, fin dal giorno prima e ancora durante il presidio pacifico in piazza Solferino, hanno cercato di portare armi improprie e bombe carta nel corteo.



Anarchici in arrivo da mezza Europa sono stati bloccati e portati in questura mentre erano sulle strade in direzione di Torino: ma un gruppetto di 15 è stato fermato dalla Digos a ridosso della partenza. Con dei carrelli della spesa stavano portando mazze, bastoni e scudi scaricati da un furgone preso in affitto: per loro l'accusa è di resistenza a pubblico ufficiale e possesso di armi atte a offendere.

L'attività degli inquirenti si concentra sull'analisi dei filmati delle azioni violente per cercare di dare un nome agli autori degli assalti. Le prime stime parlano di decine di migliaia di euro di danni.

Il sindaco Lo Russo interverrà sugli episodi in consiglio comunale, ma ha già chiesto alla politica di "prendere le distanze dall'escalation anarco insurrezionalista", bollando come "teppisti" gli autori delle violenze. E intanto anche il presidente Cirio ha commentato “Non è giustificabile per nessun motivo distruggere i beni degli altri”