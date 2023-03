A 87 anni Maria Baruffa, per tutti Fioralba, ha la forza di un leone

E’ gioia pura quella che sprigiona Maria Baruffa, per tutti Fioralba 87 anni. Vive sola, a Vercelli due grandi dolori la perdita del marito e dell’unico figlio quando aveva vent’anni. Ma lei non si è arresa ed anzi colora le sue giornate con gli amici dentro e fuori la palestra. Danza, si cimenta in tutto. Ogni giorno esegue con la personal trainer Roberta 18 esercizi diversi tra pesi e stretching

“Il segreto per star bene”, dice “è volersi bene”

Intervista a Maria Baruffa