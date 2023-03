Aorta recisa durante l'operazione, indagati nove medici

Un intervento per correggere una malformazione congenita al polmone su un bimbo di 10 mesi si è trasformato in una tragedia: il chirurgo durante l'intervento aveva reciso per sbaglio l'aorta del piccolo provocandone la morte.

Il fatto è successo poco meno di due anni fa, il 15 aprile del 2021, nell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, una eccellenza della sanità piemontese che subito dopo i fatti ha segnalato il caso in procura.

E l'indagine ha portato all'iscrizione nel registrato degli indagati di nove medici: tutti quelli intervenuti sul bambino, sia nell'operazione programmata e dove ci sarebbe stato l'errore, sia quelli della successiva disperata operazione salvavita che si è rivelata inutile.

Dopo le conclusioni degli esperti, incaricati dal giudice per le indagini preliminare di analizzare il caso, l'attenzione degli inquirenti però si concentra sul chirurgo delle Molinette al quale il primario di chirurgia del Regina margherita aveva chiesto di fare l'intervento, il primario stesso, l'anestesista e un altro medico che componevano l'equipe. "L'intervento viene eseguito solitamente da strutture di eccellenza e l'incidente acclarato poteva essere evitato" si legge nella perizia.

Secondo gli esperti sarebbe bastato avere un chirurgo pediatrico esperto e non una persona abituata a operare sugli adulti e posizionare un pulsissometro per capire immediatamente che c'era stato un errore la recisione dell'aorta e intervenire rapidamente per salvare il bambino.

Prima della seconda operazione sarebbero passate invece oltre tre ore e mezza. Troppe per riparare a quell'errore e salvare il piccolo