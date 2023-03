Un archivio online delle testimonianze della Shoah

Si intitola “Passaggio del testimone” il progetto pilota della Regione Piemonte per la conservazione delle testimonianze della Shoah . Un portale online appositamente pensato per le scuole. L'obiettivo è trasformarlo in realtà nazionale.

Tante storie

Emilio Jona, Vittorio Foa, la famiglia Segre, Nedelia Lolli Tedeschi. Dietro ogni volto una storia. Il nazifascismo, la persecuzione. I loro racconti ora hanno una casa. Un archivio online dove studenti e insegnanti potranno attingere. Titolo del progetto sostenuto dal Consiglio regionale e dal Comitato Resistenza e Costituzione, con la comunità ebraica di Torino. Dalle microstorie alla storia. Per ora le storie raccolte sono una ventina, interviste ma anche la trasposizione di diari. A Torino il progetto pilota di salvaguardia della memoria, ma l'obiettivo è di ampliarsi sempre più.

https://passaggio-del-testimone.zeraim.it/Archivio/progetto.php