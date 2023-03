Arduino, la startup dell'automazione nata a Ivrea ora guarda al mondo

Gli investimenti di venture capital, cioè di fondi di investimento, sono raddoppiati in un anno in Italia. Il Piemonte è secondo. Uno strumento cruciale per far crescere le startup e farle diventare aziende.

E' emblematico il caso di Arduino, 170 dipendenti fra Torino, Ivrea, Biella e le sue sedi estere. Una startup nata per automatizzare la didattica o i propri hobby e che ora, grazie alle sue schede, pensa in grande.

Interviste a Massimo Banzi, cofondatore di Arduino, Stefano Implicito, marketing manager Arduino, Fabio Violante, amministratore delegato Arduino e Gianluca Galgnao, responsabile Venture capital Ernst&Young