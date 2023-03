Arvid DeKleijn vince in volata la Milano-Torino

Si chiude in volata e con una sorpresa l'attesissima Milano-Torino, la più antica del ciclismo italiano giunta alla 104esima edizione.

Alla fine trionfa Arvid DeKleijn, non certo il favorito alla vigilia, il quale beffa Fernando Gaviria proprio sulla linea del traguardo e regala così alla Tudor Pro Cycling di Fabian Cancellara la prima vittoria tra i professionisti. La vittoria di De Klejin è arrivata in tre ore, 59 minuti e 2secondi nei 192 chilometri tra Rho e Orbassano, è il primo successo di un olandese alla Milano-Torino ed è la sua vittoria più importante in carriera. Completa il podio un altro olandese, Casper Van Uden, mentre il primo degliitaliani è Matteo Moschetti, il quale ha concluso al quarto posto.

"Sono stato bravo, ho sentito chele mie gambe stavano bene e lì ho capito che avrei potuto vincere" racconta a caldo l'olandese, ancora emozionato per l'impresa appena compiuta alla Milano-Torino. De Kleijn vuole condividere la sua gioia: "Sarà molto felice anche Fabian Cancellara, è una vittoria importante arrivata con tanto lavoro di squadra" aggiunge il ventottenne. Nella volata finale però c'è anche il 'giallo' della sua manovra, per alcuni troppo azzardata su Gaviria: "Lui aveva lo spazio disponibile ma non l'ha fatto, semplicemente sono andato più veloce di lui" il parere di De Klejin. E anche il colombiano preferisce spegnere le polemiche sul nascere: "Non so quali siano le regole, deciderà la giuria ma io sono arrivato secondo e lui primo, basta" la versione di Gaviria.