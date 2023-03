Sci Alpino, maltempo ad Aspen: gli atleti impongono lo stop alla gara

Non capita tutti i giorni di assistere ad una protesta da parte degli atleti tanto forte da spingere gli organizzatori a cancellare una gara. E' quello che è accaduto ieri ad Aspen in Colorado, Stati Uniti, nella discesa libera maschile, una gara viziata dal maltempo con condizioni andate via via peggiorando con il passare dei campioni. Delusione per il norvegese Sejersted, partito con il numero 1, in vetta alla classifica al momento dello stop e ad un passo dalla prima vittoria in Coppa del Mondo. Comprensibile il suo gesto di stizza alla scoperta della cancellazione della prova dopo 24 discese. Ne sarebbero servite almeno 30 per renderla valida.

Coppa del Mondo di Sci Alpino, cancellata la prima discesa ad Aspen

Il peggioramento dopo le prime partenze con scarsa visibilità ha spinto gli atleti a dire stop. Mattia Casse con il pettorale 12, è stato tra i primi a pagare la situazione perdendo decimi importanti ad ogni intertempo, chiudendo all'ultimo posto provvisorio. Braccia aperte e sguardo incredulo per il campione di Moncalieri. Peggio è andata a quelli partiti dopo, tra cui Matteo Marsaglia, quindicesimo ad oltre 3 secondi. Una disparità eccessiva a favore dei primi a partire per gli atleti che, valutate le condizioni di pericolo, hanno incrociato le braccia spingendo allo stop. Questa sera alle 19 il via alla seconda discesa in programma, questa volta è atteso bel tempo, un'occasione per riprovarci.