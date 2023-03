Sci Alpino, ad Aspen Casse e Marsaglia nelle retrovie

Un sedicesimo ed un ventinovesimo posto, rispettivamente per Mattia Casse e Matteo Marsaglia. Poche le soddisfazioni per i piemontesi della velocità. Ad Aspen dopo la protesta degli atleti che ha portato alla cancellazione della prima discesa a parlare è stata nuovamente la pista. Mattia Casse, partito per ottavo, sembrava aver trovato il giusto ritmo ma con il passare dei secondi ha perso decimi importanti chiudendo a 16 centesimi dai compagni di squadra Florian Scheider e Dominik Paris.

Aspen, discesa libera: Mattia Casse e Matteo Marsaglia oltre il quindicesimo posto

Un'inezia ma che nell'equilibrio della velocità maschile ha portato il campione di moncalieri fuori dai migliori 15. Peggio è andata a Matteo Marsaglia, al limite dei primi 30. Un risultato deludente che ha come conseguenza l'uscita dalla classifica dei migliori 25 che disputeranno le finali di specialità a Soldeu, ad Andorra. Considerata la decisione del riitro al termine della stagione, quella sulle nevi statunitensi è stata la sua ultima discesa in Coppa del Mondo. Questa sera nel Super Gigante c'è per entrambi la possibilità di rifarsi.