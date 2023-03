"Io sono Asti, sono provincia". Il video di presentazione della candidatura a Capitale della cultura

“Io sono Asti, sono provincia”. Comincia così il video realizzato dal Comune di Asti per presentare ufficialmente la propria candidatura a Capitale italiana della cultura 2025. Due minuti e mezzo di immagini della città e del territorio che la circonda: colline, vitigni, ma anche i simboli della cultura cittadina, dal Museo Paleontologico al Teatro Alfieri fino al Palio. Il video accompagnerà l'audizione prevista per il 28 marzo al ministero della Cultura di fronte a una commissione di esperti, che valuterà anche le altre 9 città finaliste.

Nel dossier che Asti porterà a Roma - sotto lo slogan “Dove si coltiva la cultura” - ci sarà anche questo video, pubblicato per ora sui social. Immagini e voce narrante femminile, per raccontarsi come un territorio fatto di storia, ma che sa anche guardare avanti. Un territorio che accoglie, che ascolta, che lavora. Una provincia viva e che sa attrarre. Una provincia, insomma, orgogliosa di esserlo.