Asti, nella palazzina degli immigrati in attesa dello sgombero: "Pagati mille euro per stare qui"

Al freddo e senz'acqua. Ad Asti, in corso Casale, si vive così, in due palazzine ormai prossime allo sgombero.

Ma anche unico luogo in cui Happy, suo marito e la loro bambina di meno di due anni abbiano trovato alloggio. Dopo aver versato mille euro.

C'è chi lavora in campagna per cinque o sei euro l'ora: “Adesso in campagna lavoro. Ho fatto il rinnovo del permesso speciale, aspetto che la questura mi chiami per il rinnovo. Qui ho pagato duecento euro”. L'ipotesi di un racket nella gestione degli alloggi, la certezza di condizioni di vita inaccettabili.

Per le scale, si incontra anche rabbia: “Non siamo tutti cattive persone", dice un ragazzo.

In corso casale, secondo l'associazione Coordinamento Asti Est, vivono anche migranti con contratti regolari, che non trovano però case in affitto, e sono costretti a stare qui. “C'è soltanto una presa d'acqua al primo piano”, spiegano, e “quindi bisogna portarla su con i secchi”.

La prossima settimana è atteso lo sgombero. Lunedì, almeno Happy e sua figlia saranno accolte in una comunità. Lei però non vorrebbe separare la bambina dal padre. Un prezzo alto, dopo quello già versato per vivere in un abisso di degrado.